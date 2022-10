Algues. Vive la révolution ! Palais de la Porte Dorée Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 15 octobre 2022

de 16h00 à 17h30

gratuit

Une rencontre autour du livre La Révolution des Algues, dans le cadre de la Fête de la science 2022. Considérées à tort comme une pollution dont elles ne sont que le symptôme, les algues marines sont aux espaces maritimes ce que les forêts sont aux surfaces terrestres. Face à l’urgence écologique, les algues offrent des solutions concrètes pour répondre aux grands défis de notre époque. Premier maillon de la chaîne du vivant, elles communiquent entre elles, se reproduisent et poussent très rapidement. Comment assurer la préservation de ces végétaux ? Comment les algues renouvèlent-elles nos méthodes de culture ? Quelles sont leurs principales applications techniques ? Avec : Vincent Doumeizel , conseiller Océan au Pacte Mondial des Nations Unies et directeur agro-alimentaire pour la Fondation Lloyd’s Register, auteur de La révolution des algues (éd. Equateurs, janvier 2022)

Philippe Potin, docteur en biologie marine, directeur de Recherche CNRS à la Station Biologique de Roscoff depuis 2006, expert pour le Pôle Mer Bretagne Atlantique sur les ressources biologiques marines et expert scientifique pour l'exposition Algues Marines. Palais de la Porte Dorée 293 Av. Daumesnil 75012 Paris

