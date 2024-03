Algues vertes : les chercheurs revisitent l’histoire interdite Bibliothèque universitaire Beaulieu Rennes, mercredi 13 mars 2024.

Algues vertes : les chercheurs revisitent l’histoire interdite Exposition autour de la BD documentaire d’Inès Léraud et de Pierre Van Hove 13 mars – 13 avril Bibliothèque universitaire Beaulieu Entrée libre

Début : 2024-03-13T08:45:00+01:00 – 2024-03-13T19:00:00+01:00

Fin : 2024-04-13T08:45:00+02:00 – 2024-04-13T17:45:00+02:00

Depuis des années, la journaliste et lanceuse d’alerte Inès Léraud dénonce le scandale des algues toxiques que génère l’agro-industrie et qui prolifèrent sur les côtes bretonnes. Un travail mis en lumière par la BD à succès « Algues vertes, l’histoire interdite ».

Les bibliothèques des Universités de Rennes et Université Rennes 2 se sont associées et ont sollicité le regard des chercheurs sur ce phénomène environnemental.

Dans cette exposition, vous découvrirez :

des images de la bande dessinée,

des textes de chercheurs,

des livres anciens,

une aquarelle et une linogravure originales,

et même des algues vertes dans les alguiers réalisés pour l’occasion !

Une table thématique vous permettra également d’emprunter des documents sur le sujet.

>> Du 13 mars au 13 avril à la BU Beaulieu

