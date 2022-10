ALGUES VERTES, LE CONCERT-BD DE L’HISTOIRE INTERDITE, 16 décembre 2022, .

ALGUES VERTES, LE CONCERT-BD DE L’HISTOIRE INTERDITE



2022-12-16 – 2022-12-16

+ CONFÉRENCE GESTICULÉE

BD-CONCERT / ROCK NOISE / ÉLECTRO – BR*FR

Pour cette dernière soirée de l’année à La Carène, place à un projet original et engagé que nous sommes fier·es d’avoir accompagné tout au long de sa création : l’adaptation scénique de la BD « Algues Vertes, l’histoire interdite », par les brestois de Mnemotechnic et Poing.

« Un scandale, nauséabond, qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie, nos vies ».

Mnemotechnic et François Joncour (Poing) associent rock, noise et électronique pour porter sur scène et à l’écran l’alerte brillamment lancée par Inès Léraud et Pierre Van Hove.

Le concert sera précédé d’une conférence gesticulée de Mathieu Dalmais autour du projet de Sécurité sociale de l’alimentation.

Algues Vertes, l’histoire interdite fait le constat accablant des impacts sociaux et environnementaux catastrophiques de la production alimentaire en Bretagne et partout où le modèle de l’agriculture intensive a été imposé.

Pour aller plus loin dans la réflexion sur la construction d’alternatives, les artistes ont contacté le collectif d’organisations à l’initiative de la proposition de la Sécurité Sociale de l’Alimentation.

Le concert sera donc précédé d’une Conférence Gesticulée animée par Mathieu Dalmais, membre de ce collectif.

CONFERENCE GESTICULÉE

De la fourche à la fourchette… Non ! L’inverse ! Pour une Sécurité sociale de l’alimentation

Construite par Mathieu Dalmais, cette conférence déroule son cheminement d’un agronome militant pour une autre agriculture au projet de Sécurité sociale de l’alimentation. En balayant à travers ses expériences professionnelles l’ensemble des enjeux, politiques ou stratégiques, à prendre en compte pour construire un système alimentaire démocratique et durable, Mathieu revient sur ce qui l’a poussé à lancer et animer un travail collectif sur une Sécurité sociale de l’alimentation.

Ouverture des portes à 20h00

Tarifs :

Abonné.e 3€ en prévente (+frais) et sur place

Plein tarif 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place

PASS 2 SOIRÉES Entrer dans la couleur (14 décembre) et Les Algues vertes : 20€

Spectacle tout public à partir de 12 ans.

Production La Carène.

contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/Algues-Vertes-le-Concert-BD-de-l-Histoire-interdite-par-Mnemotechnic-et-Poing.html

dernière mise à jour : 2022-10-03 par