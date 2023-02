Algues et faune marine sur l’estran de Trenez à Moëlan Parking de l’île percée Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

2023-02-22

2023-02-22 11:00:00 – 2023-02-22 12:30:00

Finistere Profitons des forts coefficients des marées en février pour observer les êtres vivants qui se cachent sur notre littoral. Les enfants sont invités, accompagnés d’un adulte, tous équipés de bottes et vêtements chauds. rbbbm29@gmail.com +33 7 83 04 71 83 http://rbbbm.bzh/ Parking de l’île percée Lieu-dit Trenez Moëlan-sur-Mer

