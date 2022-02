Algues et Bigorneaux Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer

Manche

Algues et Bigorneaux Blainville-sur-Mer, 2 mai 2022, Blainville-sur-Mer. Algues et Bigorneaux Blainville-sur-Mer

2022-05-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-02 16:00:00 16:00:00

Blainville-sur-Mer Manche Blainville-sur-Mer En compagnie de l’association AVRIL, découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les dans le cadre de Sciences participatives BIOLIT. Inscription obligatoire. En compagnie de l’association AVRIL, découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les dans le cadre de Sciences participatives BIOLIT. Inscription obligatoire. En compagnie de l’association AVRIL, découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les dans le cadre de Sciences participatives BIOLIT. Inscription obligatoire. Blainville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-01-11 par

Détails Catégories d’évènement: Blainville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Blainville-sur-Mer Adresse Ville Blainville-sur-Mer lieuville Blainville-sur-Mer Departement Manche

Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blainville-sur-mer/

Algues et Bigorneaux Blainville-sur-Mer 2022-05-02 was last modified: by Algues et Bigorneaux Blainville-sur-Mer Blainville-sur-Mer 2 mai 2022 Blainville-sur-Mer manche

Blainville-sur-Mer Manche