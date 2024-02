Algues et bigorneaux Blainville-sur-Mer, mercredi 27 mars 2024.

Algues et bigorneaux Blainville-sur-Mer Manche

En compagnie de l’association AVRIL, découvrez les bigorneaux et autres petits habitants des algues de notre littoral et recensez-les

Cale de Gonneville

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie contact@associationavril.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 15:30:00



L’événement Algues et bigorneaux Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-01 par Partenaires extérieurs