Algues en art 2021-07-05 15:00:00 – 2021-07-11 18:00:00 Centre-Bourg 1 place du château
Pleubian Côtes d'Armor

Pleubian Côtes d’Armor Pleubian Les algues sont belles et inspirent les artistes. Pour cette 5eme édition l’association Algue Voyageuse Festiv’Alg a invité Pauline Le Jort, céramiste Anne Desblaches, plasticienne et Dominique Souilac, peintre. algue.voyageuse@gmail.com http://festivalgues.jimdo.com/ Les algues sont belles et inspirent les artistes. Pour cette 5eme édition l’association Algue Voyageuse Festiv’Alg a invité Pauline Le Jort, céramiste Anne Desblaches, plasticienne et Dominique Souilac, peintre. dernière mise à jour : 2021-06-28 par

