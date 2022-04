Algues en Art Lézardrieux, 16 avril 2022, Lézardrieux.

Algues en Art Port de Lezardrieux Maison de la mer Lézardrieux

2022-04-16 15:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Port de Lezardrieux Maison de la mer

Lézardrieux Côtes d’Armor Lézardrieux

Les algues sont belles et inspirent les artistes ! L’association Algue Voyageuse invite pour cette 6 eme édition la sculptrice sur métal Nathalie Derrien et Pascal Leroy, plasticien. Formes, graphismes, mouvement: leurs oeuvres expriment la richesse et la sensualité de ce monde végétal marin.

algue.voyageuse@gmail.com http://www.festivalg.org/

