Algues Conférence par Monique Kubiac Centre Culturel Ernest Renan Tréguier, lundi 4 mars 2024.

Algues Conférence par Monique Kubiac Centre Culturel Ernest Renan Tréguier Côtes-d’Armor

« Je me suis intéressée aux algues alimentaires,depuis de nombreuses années , après en avoir dégusté dans des restaurants japonais. Nous sommes dans une région avec une grande variété d’algues, j’ai appris à les déterminer puis à les manger. Je me propose de partager mon expérience des algues et de vous en présenter quelques unes lundi soir. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 20:00:00

fin : 2024-03-04

Centre Culturel Ernest Renan 7 bis rue de la Chalotais

Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne siteccertreguier@gmail.com

