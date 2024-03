Algues au rythme Arradon, vendredi 17 mai 2024.

Algues au rythme Arradon Morbihan

Le festival Algues au Rythme revient les 17, 18 et 19 mai 2024 à Arradon près de Vannes.

Pour cette 20ème édition, le week-end s’annonce dantesque et on a hâte de vibrer en musique.

Et pour l’occasion, les organisateurs nous embarquent dans le monde de l’art forain !

Alors, RDV pour cette édition d’exception mi-mai à Arradon dans le Morbihan. .

Début : 2024-05-17

fin : 2024-05-19

Parc Franco

Arradon 56610 Morbihan Bretagne bureau.aar@gmail.com

