Algorithmes de recommandation et bulles de filtre, l’IA nous dit-elle ce que nous devons aimer ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris, jeudi 21 mars 2024.

Algorithmes de recommandation et bulles de filtre, l’IA nous dit-elle ce que nous devons aimer ? L’une des cinq médiations du parcours inédit « Esprit critique et intelligence artificielle » proposé par la Cité des sciences dans le cadre du Printemps de l’esprit critique 2024. 21 mars – 3 avril Cité des sciences et de l’Industrie Compris dans le billet exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T10:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:00:00+01:00

Fin : 2024-04-03T10:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Chaque jour, des algorithmes de recommandation nous suggèrent, proposent, font voir des contenus que nous serions susceptibles d’aimer et partager. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Ces suggestions sont-elles forcément pertinentes ?

Ce dernier module permettra, en deux temps, de mieux comprendre le principe « de sagesse de la foule » sur lequel certains algorithmes se basent, puis de s’interroger : les algorithmes tentent-ils d’influencer notre comportement et nos envies ?

