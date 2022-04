Alg’Ô Logique Plougrescant, 15 août 2022, Plougrescant.

Alg’Ô Logique Plougrescant

2022-08-15 15:00:00 – 2022-08-15 17:30:00

Plougrescant Côtes d’Armor

Vous crapahuterez dans les flaques et les rochers sur l’estran de Coz pors et découvrirez, aux rythmes des marées, la vie des algues, leur adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.

latelier.terra.marris@gmail.com +33 6 50 63 10 13 http://atelierterramarris.com/

Vous crapahuterez dans les flaques et les rochers sur l’estran de Coz pors et découvrirez, aux rythmes des marées, la vie des algues, leur adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.

Plougrescant

dernière mise à jour : 2022-04-19 par