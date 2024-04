Alg’Ô Logique Découverte des algues Trébeurden, mercredi 24 juillet 2024.

Alg’Ô Logique Découverte des algues Trébeurden Côtes-d’Armor

Vous crapahuterez dans les flaques et les rochers sur l’estran de Coz pors et découvrirez, aux rythmes des marées, la vie des algues, leur adaptations et leurs utilisations dans divers produits de consommation courante.

Prévoir chaussures d’eau ou bottes. .

Début : 2024-07-24 14:00:00

fin : 2024-07-24 16:30:00

A côté du bureau du port

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne latelier.terra.marris@gmail.com

