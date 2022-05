Algo Game : Animation familiale de découverte des vertus des algues Bannalec Bannalec Catégories d’évènement: Bannalec

Algo Game : Animation familiale de découverte des vertus des algues
Bannalec, 21 mai 2022

Frédérique Tréguier, gérante de l'Épicerie des Algues de Plogonnec et guide conférencière adapte son activité "Algo Game" à la médiathèque de Bannalec. Plusieurs petits ateliers et jeux ludiques vous feront découvrir les vertus insoupçonnées des algues de nos plages bretonnes. Les réservations se font sur place, par téléphone 02 98 35 40 50 ou en ligne (en précisant le nom / prénom et nombre de personnes avec l'âge pour les enfants). Cette animation est limitée en nombre de places disponibles.

Lieu: Passage Auguste Brizeux, Médiathèque Le Tangram, Bannalec, Finistère
Contact: mediatheque@bannalec.fr +33 2 98 35 40 50

