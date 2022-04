Alg’Ô & Anim’Ô Pleumeur-Bodou, 19 avril 2022, Pleumeur-Bodou. Alg’Ô & Anim’Ô Pleumeur-Bodou

2022-04-19 – 2022-04-19

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor La vie foisonne sous la mer ! A qui sait bien observer, à l’œil nu ou à la loupe, les algues et les animaux marins dévoilent leurs astuces pour s’adapter à ce milieu ! Comment respirent les crustacés et les bigorneaux ? Où trouver des ormeaux.

Bottes ou chaussures d’eau Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor