ALGIERS + GUEST PETIT BAIN, 7 mars 2023, PARIS.

ALGIERS + GUEST PETIT BAIN. Un spectacle à la date du 2023-03-07 à 20:00 (2023-03-07 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865 Algiers est de retour avec un nouveau titre intitulé ‘Bite Back’. Né à Atlanta, la ville natale du groupe, cet opus de six minutes voit le leader d’Algiers, Franklin James Fisher, échanger des vers avec les innovateurs du hip-hop contemporain, Backxwash, alias le rappeur et producteur zambo-canadien Ashanti Mutinta, et billy woods, rappeur de New York et fondateur du label Backwood Studioz, sur la résistance noire, les opérations psychologiques et l’oppression policière. Le groupe fera son retour sur scène au Royaume-Uni et en Europe au début de l’année 2023, avec une date unique à Paris le 07 mars à Petit Bain. Algiers Algiers

Votre billet est ici

PETIT BAIN PARIS 7 port de la Gare Paris

n° 1-1061863 / 2-1061864 / 3-1061865

Algiers est de retour avec un nouveau titre intitulé ‘Bite Back’. Né à Atlanta, la ville natale du groupe, cet opus de six minutes voit le leader d’Algiers, Franklin James Fisher, échanger des vers avec les innovateurs du hip-hop contemporain, Backxwash, alias le rappeur et producteur zambo-canadien Ashanti Mutinta, et billy woods, rappeur de New York et fondateur du label Backwood Studioz, sur la résistance noire, les opérations psychologiques et l’oppression policière.

Le groupe fera son retour sur scène au Royaume-Uni et en Europe au début de l’année 2023, avec une date unique à Paris le 07 mars à Petit Bain.

.22.0 EUR22.0.

Votre billet est ici