Algérie mon amour – Artistes de la fraternité algérienne 1953-2021 Institut du Monde Arabe, 18 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 18 mars 2022 au dimanche 31 juillet 2022 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 18h00

payant

« Algérie mon amour » met en lumière une collection exceptionnelle, unique dans le monde occidental, d’art moderne et contemporain d’Algérie et des diasporas : celle du musée de l’Institut du monde arabe. L’exposition tient à témoigner de la fraternité et de la solidarité qui ont lié les artistes et les intellectuels algériens et français durant les années les plus difficiles de leur histoire commune, fraternité et solidarité qui se perpétuent jusqu’à nos jours.

« Algérie mon amour » révèle toute la richesse de la production algérienne moderne et contemporaine, tant dans les arts visuels classiques que dans les nouveaux médias. Elle témoigne, à travers un choix d’œuvres représentatives, de la grande créativité de trois générations d’artistes, en dépit des tragédies de l’histoire.

L’exposition recouvre une large période, réunissant des artistes dont le plus ancien, le peintre non figuratif Louis Nallard, est né en 1918, et la benjamine, El Meya, artiste-peintre elle aussi, n’a pas trente-cinq ans.

Institut du Monde Arabe 1 Rue des Fossés Saint-Bernard Paris 75005

Contact : https://www.imarabe.org/fr

Expo

Date complète :

