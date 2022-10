Algérie : Luttes en mouvement / Cycle de 4 films à l’Entrepôt L’Entrepôt Paris Catégories d’évènement: île de France

À l’occasion des 60 ans des accords d’Évian, l’Entrepôt vous propose une programmation de 4 films autour de la guerre d’Algérie, dont l’avant-première du film LES HARKIS de Philippe Faucon le samedi 8 octobre à 18h15 ! À l’occasion des 60 ans des accords d’Évian, nous vous proposons une programmation thématique de 4 films autour de la guerre d’Algérie : ✱ samedi 8 octobre à 16h 10949 FEMMES de Nassima Guessoum (1h16) suivi d’un échange avec la réalisatrice ✱ samedi 8 octobre à 18h15 Avant-première : LES HARKIS de Philippe Faucon (1h22) suivi d’un échange avec le réalisateur ✱ dimanche 9 octobre à 17h30 LA BATAILLE D’ALGER de Gillo Pontecorvo (2h02) ✱ lundi 10 octobre à 19h30 Hommage à Marie-José Nat : ELISE OU LA VRAIE VIE de Michel Drach (1h45) en présence de David Drach suivi d’un échange avec Camille Leprince, doctorante, chercheuse à l’EHESS, et attachée de recherche au Cnap L’Entrepôt 7-9 rue Francis de Pressensé 75014 Paris Contact : https://www.cinemalentrepot.fr/evenement/2031064-alg-rie-luttes-en-mouvement https://www.facebook.com/entrepot.paris https://www.facebook.com/entrepot.paris https://www.cinemalentrepot.fr/evenement/2031064-alg-rie-luttes-en-mouvement

