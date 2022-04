“Algérie-France, vue par” Marseille 2e Arrondissement, 7 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

“Algérie-France, vue par” Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-07 Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après-midi de rencontres, débats et concert



Sous l’angle « Algérie-France, vue par », historiens, artistes et jeunes générations sont invités à partager leurs regards et leurs histoires, interrogeant ainsi la complexité des héritages collectifs et individuels.



Ouverture par Benjamin Stora.

Avec Magyd Cherfi, Christian Phelline, le collectif Coup de soleil…



En collaboration avec Radio Grenouille, Naïma Yahi, Tewfik Hakem.

Sous l’angle « Algérie-France, vue par », historiens, artistes et jeunes générations sont invités à partager leurs regards.

https://www.mucem.org/programme/abd-el-kader

Après-midi de rencontres, débats et concert



Sous l’angle « Algérie-France, vue par », historiens, artistes et jeunes générations sont invités à partager leurs regards et leurs histoires, interrogeant ainsi la complexité des héritages collectifs et individuels.



Ouverture par Benjamin Stora.

Avec Magyd Cherfi, Christian Phelline, le collectif Coup de soleil…



En collaboration avec Radio Grenouille, Naïma Yahi, Tewfik Hakem.

Musée des Civilisations d’Europe et Méditerranée Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-30 par