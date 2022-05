Algérie-France, La voix des objets: Benzine / Acid Arab Le Mucem, 5 mai 2022, Marseille.

Algérie-France, La voix des objets: Benzine / Acid Arab

Le Mucem, le jeudi 5 mai à 20:30

Rencontres, projections, lectures, forum associatif… Du 5 au 7 mai, le Mucem dresse une passerelle entre France et Algérie. Avec, au programme, un concert exceptionnel du groupe Acid Arab, et la participation de Benjamin Stora, Christian Delorme, Salem Brahimi, Lyes Salem… Du 5 mai au 7 mai 2022 6e et dernière édition. PROGRAMME Benzine / Acid Arab Un concert exceptionnel en plein air, sur la scène du fort Saint-Jean. Jeudi 5 mai à 20h30 Un documentaire autour du parcours historique et spirituel de l’émir Abd el-Kader, suivi d’une rencontre avec Salem Brahimi (réalisateur), Lyes Salem (acteur, scénariste et réalisateur), Christian Delorme (prêtre du diocèse de Lyon, auteur, acteur du dialogue interreligieux) Vendredi 6 mai 2022 à 17h30 « Algérie-France, vue par » Historiens, artistes et jeunes générations sont invités à partager leurs regards et leurs histoires. Ouverture par Benjamin Stora. Avec Magyd Cherfi, Christian Phelline, le collectif Coup de soleil… En collaboration avec Radio Grenouille, Naïma Yahi, Tewfik Hakem.

20 / 15€

♫♫♫

Le Mucem 7, promenade Robert Laffont 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T20:30:00 2022-05-05T23:30:00