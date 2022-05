Algérie au coeur Marseille 16e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Algérie au coeur Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma Marseille 16e Arrondissement

2022-05-14 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-14 21:30:00 21:30:00 Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

1 6 Collectif des associations citoyennes marseillaises pour la commémoration du 60e anniversaire de la fin de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie par le MRAP 13, les Amis de la Marseillaise, l’Espace Franco-Algérien et l’ANPNPA.



17h30 – Baya

film de Daniel Kupferstein

France. 2008. 1h



Ce film est le portrait de Baya Bouhoune Allaouchiche Jurquet. C’est l’histoire d’une femme engagée et en lutte depuis son plus jeune âge. Elle est née en 1920 dans une Algérie sous domination coloniale française. Elle a été très peu scolarisée, comme la majorité des enfants indigènes à cette époque. Elle sera secrétaire de l’Union des femmes d’Algérie. En 1956, traquée par la police, elle sera expulsée à Marseille pour troubles à l’ordre public.



19h – pause repas et intermède musical

avec la chorale «Les chants Voyageurs» de Fatiha Faure

de la Maison du chant (chants du Maghreb de la Méditerranée et du Moyen-Orient).



réservez votre repas : labuonaforchetta@yahoo.fr



20h – Ne nous racontez plus d’histoires !

film de Carole Filiu et Ferhat Mouhali

France. 2020. 1h28



suivi d’un débat animé par Jacques Pradel et d’autres camarades, témoignages et débat avec le public



Elle est française, il est algérien. Toute leur enfance a été bercée par la guerre d’Algérie. Souvenirs traumatisants d’un départ forcé pour la journaliste, fille de pieds noirs: récit mythifié d’une indépendance glorieuse pour le réalisateur, militant des droits humains. Chacun a eu droit à sa version de l’histoire. Loin de l’historiographie officielle, ils rencontrent des témoins aux discours volontairement oubliés et qui se battent contre la guerre des mémoires pour faire entendre une vérité plus apaisée.

60e anniversaire de la fin de la guerre et de l’indépendance de l’Algérie, projections des films ”Baya” et ”Ne nous racontez plus d’histoires !”.

Alhambra Cinémarseille 2 rue du Cinéma Marseille 16e Arrondissement

