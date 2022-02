Algeria Alegria – David Wampach Théâtre d’Orléans, 10 mars 2022, Orléans.

**À l’affiche des** _**Soirées performances**_ **2017, David Wampach présentait** _**Endo**_**, duo exalté où corps et décors se peignaient. Cette fois-ci, aux côtés de la performeuse franco-algérienne Dalila Khatir, le chorégraphe nous propose un retour aux sources.** [Entretien avec David Wampach et Dalila Khatir à l’occasion d’une résidence](https://www.youtube.com/watch?v=a2AK-fmoN4s&feature=youtu.be) Dans cette création, au lieu de se focaliser sur l’idée de la nouveauté, l’artiste cherche à considérer ce qui est déjà là, à l’intérieur de lui-même, autour et dedans, pour estimer son héritage, sans rester bloqué dans le passé. Sur le plateau, les corps vibrent de chants, de récits et d’images trouvant leur source dans les cultures et rituels des danses du Maghreb. Avec _Algeria Alegria_, il explore les profondeurs de ses racines familiales et dévoile au public son héritage algérien. Partageant leurs origines, les deux interprètes, homme et femme d’âges différents, s’enracinent sous nos yeux dans un puissant frisson entre corps et voix. − **Association achles** Chorégraphie, costumes David Wampach Interprétation Dalila Khatir, David Wampach Conseils artistiques Magda Kachouche, Tamar Shelef Costumes, éléments scénographiques Silvia Romanelli Lumières Samuel Dosière Régie son Jordan Dixneuf Éléments scénographiques Silvia Romanelli Confection costumes Marion Duvinage Remerciements Régis Badel, Nadim Bahsoun, Foxie 2000, Salladhyn Khatir, Mustapha Lakhdari, Zoé Lenglare, Rachel Garcia, Pierre Mourles − **Jeudi 10 mars** 20h − Salle Touchard Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h

Deux paronymes pour un titre radical alliant la terre d’Algérie à la joie. Aux côtés de la performeuse franco-algérienne Dalila Khatir, le chorégraphe explore les profondeurs de ses racinesfamiliales.

