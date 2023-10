Stage Body Song Algeco Le Barp, 18 novembre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Percussions corporelles – Stage animé par Dounia Bouhajeb et Katia Cissé

4 stages seront proposés dans l’année (possibilité de prendre une seule session).

Dates des stages ! 18/11 – 13/01 – 09/03 – 04/05.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 18:00:00. EUR.

Algeco avenue de Gascogne

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Body percussion – led by Dounia Bouhajeb and Katia Cissé

4 workshops will be offered during the year (possibility of taking only one session).

Workshop dates! 18/11 – 13/01 – 09/03 – 04/05

Percusión corporal – a cargo de Dounia Bouhajeb y Katia Cissé

se ofrecerán 4 cursos a lo largo del año (posibilidad de tomar una sola sesión).

Fechas de los cursos 18/11 – 13/01 – 09/03 – 04/05

Bodypercussion – Workshop unter der Leitung von Dounia Bouhajeb und Katia Cissé

im Laufe des Jahres werden 4 Praktika angeboten (es besteht die Möglichkeit, nur einen Kurs zu belegen).

Daten der Praktika ! 18/11 – 13/01 – 09/03 – 04/05

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Val de l’Eyre