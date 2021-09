Algeco + Castor Troy La Scène, 1 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Algeco + Castor Troy

La Scène, le vendredi 1 octobre à 19:30

17 h : Ouverture des portes ************** 19h30 : ALGECO ************** Algeco le groupe en chantier : c’est trois gars et une fille avec des univers différents. Camille au chant c’est l’atout charme du groupe mais ne vous fiez pas à son air angélique quand il faut envoyer du bois elle est là et surtout ne la défiez pas au comptoir elle en a essoré plus d’un. Christophe à la gratte, le discret gentil et sobre, un exemple, bosseur qui ne lâche pas le morceau, la caution de moralité du groupe. Fabien à la basse ‘’The boss’’, après avoir écumé les scènes parisiennes (personne n’est parfait) il revient au soleil, un métronome , c’est lui qui assure la rigueur et le groove du groupe un pilier sur qui on peut s’appuyer. Patrick à la drum ‘’ Papi piou ‘’ intoxiqué au Led Zep et Iggy pop sevré par no one is innocent un esprit pré ado dans un corps atteint par l’âge pivot (c’est d’actualité). C’est tout ça Algeco des reprises pop rock agrémentées de bonne humeur communicative. [https://www.facebook.com/algeco.music](https://www.facebook.com/algeco.music) ************** 21h : CASTOR TROY ************** Groupe de Mixthur Rock marseillais composé de 5 musiciens : Chants, guitares, ukulélé/mandoline électrique/clavier, basse, batterie. Comme les deux héros de “volte face” qui se prêtent leur visage, leur vie et même leur femme, le Troy peut par exemple coller un texte des U2 sur une musique de Steve Wonder et dans le même morceau inviter, le temps de quelques mesures, Sting et Bob Marley ou greffer, sur ses propres compositions musicales, des textes de Bernie Bonvoisin ou tant d’autres [https://cyberpat009.wixsite.com/castortroy2](https://cyberpat009.wixsite.com/castortroy2)

Entrée libre

♫ROCK♫

La Scène 270 rue famille Laurens, 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T19:30:00 2021-10-01T23:00:00