Alfred yellow la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Alfred yellow la Caravelle, 19 janvier 2022, Marseille. Alfred yellow

la Caravelle, le mercredi 19 janvier à 19:00

Alfred yellow Blues, rock, bebop De Elvis à Chuck en passant par Muddy Waters, Robert Johnson, Little Richard et Ray Charles sans oublier des citations des Stray Cats… Le trio Alfred Yellow prendra la Delorean sonore pour vous ramener dans une surprise party des 50’s… Énergie, bonne humeur, swing et rock endiablé… L’esprit du blues des annee 50 ♫♫♫ la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T19:00:00 2022-01-19T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu la Caravelle Adresse 34 quai du Port, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville la Caravelle Marseille Departement Bouches-du-Rhône

la Caravelle Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/