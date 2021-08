Paris La Dame de Canton île de France, Paris ALFRED MASSAÏ & The Pulp diction Orkestra + 1ère partie Lise Cabaret La Dame de Canton Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le jeudi 30 septembre 2021
de 20h30 à 23h

« Alfred Massaï & The Pulp Diction Orkestra », du solo jusqu’au trio, a de quoi vous surprendre et vous faire danser… Alfred Massaï manie une écriture poétique et intime, qui traverse comme un fil des univers musicaux métissés avec audace et inspiration. Sur scène Guitares, violoncelle, basse, mandoline, banjo, clavier, orgues, batteries… Après « Tous dans le même caddie » et « Exorcistes de style », Alfred Massaï revient avec son 3ème album « Monstres ». Vous y retrouverez son amour de la mélodie, du groove et des cordes en tout genre. Ses textes poétiques un brin militants ouvrent une nouvelle fenêtre sur les situations rocambolesques du spectacle du monde. Lise Cabaret sort cette année 2021 son deuxième album « Délirium passionnel » . Avec plus de 200 concerts à la clé, dans des lieux très diversifiés du squat à la scène, elle est lauréate du Clermont Carrefour Chanson en 2019 et sélectionnée par de nombreux autres tremplins. Concerts -> Autre concert La Dame de Canton Quai François Mauriac Port de la Gare Paris 75013 Contact :La Dame de Canton 0153610849 http://www.alfredmassai.fr/ https://www.facebook.com/AlfredMassai/?ref=page_internal Concerts -> Autre concert Musique

