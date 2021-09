Alfred Huard, le comunard de Mézières Mézières-en-Brenne, 16 octobre 2021, Mézières-en-Brenne.

Alfred Huard, le comunard de Mézières 2021-10-16 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-16

Mézières-en-Brenne Indre Mézières-en-Brenne

Quoi de plus compliqué qu’une histoire de famille ? Dans chacune d’elles, on trouve des secrets, des non-dits, des ancêtres oubliés. Quand la vie tumultueuse de l’un d’entre eux a rencontré la Grande Histoire et s’y est intimement mêlée, ses descendants qui en ont eu vent, finissent un jour par vouloir connaître l’exacte vérité. Pour comprendre bien sûr mais surtout pour entrecroiser une biographie, à la base ordinaire, à des évènements nationaux.

C’est ainsi que le nom d’Alfred Huet, presque sorti d’un chapeau, a débouché sur des recherches poussées dans de nombreux services d’archives et des passionnantes lectures d’ouvrages pour parvenir à raconter le plus fidèlement possible sa vie fourmillante, aux multiples lieux mais avec un unique point d’attache : Mézières-en-Brenne.

Exposition et conférence animées par Jean Annequin, du comité du Berry des Amies et Amis de la Commune de 1871, par Chantal Kroliczak, de l’association culturelle Macérienne. Chansons sur la commune interprétées par Felix Blanchard. dans le cadre du 150e anniversaire de la Commune de Paris.

bibliotheque@mezieres-en-brenne.fr +33 2 54 38 12 67 http://www.mediathequesdelabrenne.fr/

