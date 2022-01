Alfred et Hortense Théâtre des Beaux Arts Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

_Avec Anne Reinier et Fred Lasnier_ _Mis en scène par Hélène Boutard_ _Conception lumières de Mathieu Chevet_ _Compagnie Jazzline_ Alfred et Hortense habitent le même immeuble. L’un reste chez lui. L’autre s’aventure tous les lundis à Paris depuis qu’elle a souscrit, sans y prendre garde, un abonnement TGV. L’un écoute Chopin, l’autre France Gall. Ils sont gentils, et font attention aux gens. Ils vont vous accueillir…

Tarif Plein : 21€ ; Tarif Réduit (étudiants, -25 ans, demandeurs d’emploi) : 16€ ; Tarif Carte Jeune : 14€

Vous êtes nouvel arrivants ? Alfred et Hortense habitent aussi dans votre immeuble. Ils sont gentils et font attention aux gens. Ils vont vous accueillir. Théâtre des Beaux Arts 2 rue des Beaux Arts, Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

2022-02-03T20:30:00 2022-02-03T22:00:00;2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:00:00;2022-02-05T20:30:00 2022-02-05T22:00:00;2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:00:00;2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00;2022-02-12T20:30:00 2022-02-12T22:00:00

