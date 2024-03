Alfred Boucher au musée Camille Claudel Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine, samedi 30 mars 2024.

Alfred Boucher au musée Camille Claudel Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine 30 mars – 7 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 10:00

Fin : 2024-04-07 17:00

Le musée Camille Claudel propose de (re)découvrir le sculpteur Alfred Boucher (1850-1934) à travers sa collection personnelle. 30 mars – 7 avril 1

Artiste célébré en son temps, professeur, collectionneur et philanthrope, il fut tour à tour le premier maître de Camille Claudel, le fondateur de La Ruche à Paris et celui du musée de Nogent-sur-Seine.

Réunissant plus de 130 œuvres, l’exposition met en lumière la donation faite par le sculpteur à la ville de ses débuts, Nogent-sur-Seine, et témoigne de son rôle fondamental dans la création du musée. Sortie des réserves du musée et restaurée pour l’occasion, la donation est constituée de sculptures réalisées par Alfred Boucher mais aussi de nombreuses œuvres exécutées par d’autres artistes. Peintures, dessins et objets d’art, appartenant à des styles et des époques variés, révèlent les sources d’inspiration et les goûts du sculpteur, empreints de ceux de son époque.

L’accrochage foisonnant – murs recouverts de tableaux et de dessins, sculptures perchées sur des sellettes – s’inspire librement de l’atelier d’Alfred Boucher et plonge le public dans l’atmosphère d’un salon d’exposition du XIXe siècle.

Des sculptures d’Alfred Boucher sont présentées en complément de celles qui sont déjà visibles dans le parcours permanent du musée. La plupart en plâtre, comme son atelier en était peuplé, elles déclinent les thèmes chers à l’artiste et au goût de l’époque (portrait, corps féminin, mythologie, etc).

Les sculptures de l’artiste jouxtent les œuvres issues de sa collection. Allant du XVIe au XIXe siècle, d’écoles et d’époques très variées, ces œuvres témoignent de l’attrait d’Alfred Boucher pour les formes classiques de l’art, au moment où émerge la modernité. En peinture, différents genres et styles se côtoient, sans hiérarchie. Sont par exemple à découvrir le Moulin à eau du peintre néerlandais du XVIIe siècle Meindert Hobbema et une scène de chasse du célèbre peintre animalier du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Oudry.

Le même éclectisme règne dans la cinquantaine de dessins collectionnés par le sculpteur puisque des sujets mythologiques ou bibliques voisinent avec des études de nu féminin et des paysages.

L’exposition se poursuit dans les salles d’exposition permanente. Le « nouveau » musée Camille Claudel, ouvert en 2017, qui hérite de « l’ancien » musée Dubois-Boucher, intègre en effet à son parcours de nombreuses œuvres issues de la donation de Boucher, complétées par des achats effectués depuis les années 1980. Une sélection d’une dizaine de sculptures de l’artiste permet ainsi de parcourir sa production étendue, qui oscille entre œuvres académiques de jeunesse, commandes officielles, succès commerciaux et recherche de modernité.

