Un Spectacle de DJ par Dark Leg Dark Punk en mémoire de la mort de Mirza Jalal Movaghar ZA Les Jardins d’Alfortville, 17 septembre 2020 12:00, Alfortville. 17 et 22 septembre 2020 Sur place sur invitation contact@djparisa.fr Un Spectacle de DJ par Dark Leg Dark Punk دارک لگ دارک پانک en mémoire de la mort de Jalal Movaghar جلال موقر Un Spectacle de DJ par Dark Leg Dark Punk (Persan: دارک لگ دارک پانک) en mémoire de la mort de Jalal Movaghar (Persan: جلال موقر) Le concert de DJ Parisa du groupe de Dark Leg Dark Punk aura lieu le mardi et le jeudi fin septembre et début octobre en mémoire de la mort de son grand-père Mirza Jalal Movaghar: Maire et Gouverneur de la ville de Khorramshahr en Iran sous le Règne du Shah.

Mirza ? C’est quoi ?

Mīrzā (en persan : ميرزا) peut se référer à : le titre Mirza, provenant du persan amirzadeh, signifiant littéralement « fils d’un émir » ou Amir (arabe : امير), c’est-à-dire un prince de sang. Ce titre est utilisé par les Turcs et les Mongols ainsi que d’autres cultures musulmanes sous l’influence du persan, comme en Inde moghole ou chez les Tatars (sous la forme turcisée mourza).

Un nom musulman signifiant que la personne descend directement d’un roi en persan s’il vient après le nom, noble savant de haute classe sociale travaillant avec le roi s’il est placé avant.

Une personne (pas nécessairement musulmane) qui a une mère qui est sayyid (mais dont le père ne l’est pas). De telles personnes portent le titre de Mirza, placé avant leur nom.

Version kurde du mot émirzadeh (mîr est l'équivalent de « émir », le titre des anciens chefs kurdes, et le suffixe za (= né) signifie descendant, vient du mot naître « zayin »). Un titre qui est utilisé aussi pour des personnes descendant de la famille de Mahomet.

