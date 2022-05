L’exposition de Photos par Parileg Photo & Dj Mixify ZA Les Jardins d’Alfortville, 10 septembre 2020 10:00, Alfortville.

10 – 12 septembre 2020 Sur place Entrée libre 94radiojazz@gmail.com

Photographies d’art

Exposition de photos

Entrée libre

Chacun paie sa consommation de boissons

à Alfortville dans Val de Marne

en Septembre 2020

Exposition de Parileg Photo & de sa femme Dj Mixify

Photos autour de l’Iran Yazd & Ispahan

Parileg called Parileg Photo is a digital photographer in Paris France .

Parileg published also photography books about Iran : Yazd (Atashkadeh) , Esfahan …and France mointains and sea in Alpes . Parileg it’s digital photography with computer only . Parileg will be (coming soon) in exhibitions in 2019 in Alfortville France .

He’s married to Dj Mixify

ZA Les Jardins d’Alfortville 71 Rue Etienne Dolet 94146 Alfortville 94140 Alfortville Val-de-Marne

jeudi 10 septembre 2020 – 10h00 à 10h30

jeudi 10 septembre 2020 – 11h30 à 12h00

jeudi 10 septembre 2020 – 12h00 à 12h30

jeudi 10 septembre 2020 – 13h30 à 14h00

jeudi 10 septembre 2020 – 14h30 à 15h00

jeudi 10 septembre 2020 – 15h30 à 16h00

jeudi 10 septembre 2020 – 16h00 à 16h30

jeudi 10 septembre 2020 – 17h30 à 18h00

jeudi 10 septembre 2020 – 18h00 à 18h30

vendredi 11 septembre 2020 – 10h30 à 11h00

vendredi 11 septembre 2020 – 11h00 à 11h30

vendredi 11 septembre 2020 – 12h00 à 12h30

vendredi 11 septembre 2020 – 13h30 à 14h00

vendredi 11 septembre 2020 – 14h30 à 15h00

vendredi 11 septembre 2020 – 15h30 à 16h00

vendredi 11 septembre 2020 – 16h00 à 16h30

vendredi 11 septembre 2020 – 17h00 à 17h30

vendredi 11 septembre 2020 – 18h00 à 18h30

samedi 12 septembre 2020 – 10h00 à 10h30

samedi 12 septembre 2020 – 11h00 à 11h30

samedi 12 septembre 2020 – 12h00 à 12h30

samedi 12 septembre 2020 – 13h00 à 13h30

samedi 12 septembre 2020 – 14h00 à 14h30

samedi 12 septembre 2020 – 15h00 à 15h30

samedi 12 septembre 2020 – 16h00 à 16h30

samedi 12 septembre 2020 – 17h00 à 17h30

samedi 12 septembre 2020 – 18h00 à 18h30