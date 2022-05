Le Dédicace du recueil ” love ” (le jardin paradisiaque) par Rfjtv ZA Les Jardins d’Alfortville Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

Val-de-Marne

Le Dédicace du recueil ” love ” (le jardin paradisiaque) par Rfjtv ZA Les Jardins d’Alfortville, 28 décembre 2019 14:30, Alfortville. Samedi 28 décembre 2019, 14h30 Sur place Entrée livre – vente 94radiojazz@gmail.com Le Dédicace de “love” (le jardin paradisiaque) Un événement de Dédicace du recueil de “love” par Rfjtv à Alfortville dans Val de Marne est prévu pour le mois de Décembre avant les fêtes de Noël. Voici le Résumé du livre : D’origine iranienne , Rfjtv (la fondatrice du Web-Radio Radio Funky Jazz et membre de Dark Lèg au nom de DJ Mixify), délaisse sa langue maternelle pour publier une nouvelle dans la langue de Molière … Sa culture et son éducation l’ont amené à la poésie . Sa nouvelle ressemble ainsi davantage à un poème qui nous raconte la douloureuse histoire d’amour d’une arabe musulmane et d’un perse zoroastrien lors de l’invasion de la perse . Amoureuse de Roxane , Cyrius , le fils du grand Darius et de Mariam doit faire taire son coeur pour ne pas avoir à renier ses croyances . L’amour du souverain alors à l’amour . Extrait ” Oh ! Mon père est mort et je ne le veux Donc , je suis malheureux Comment ne pas aimer Roxane et je ne le peux “ ZA Les Jardins d’Alfortville 71 Rue Etienne Dolet 94146 Alfortville 94140 Alfortville Val-de-Marne samedi 28 décembre 2019 – 14h30 à 15h30

Détails Heure : 14:30 - 15:30 Catégories d’évènement: Alfortville, Val-de-Marne Autres Lieu ZA Les Jardins d'Alfortville Adresse 71 Rue Etienne Dolet 94146 Alfortville Ville Alfortville lieuville ZA Les Jardins d'Alfortville Alfortville Departement Val-de-Marne

ZA Les Jardins d'Alfortville Alfortville Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/alfortville/

Le Dédicace du recueil ” love ” (le jardin paradisiaque) par Rfjtv ZA Les Jardins d’Alfortville 2019-12-28 was last modified: by Le Dédicace du recueil ” love ” (le jardin paradisiaque) par Rfjtv ZA Les Jardins d’Alfortville ZA Les Jardins d'Alfortville 28 décembre 2019 14:30 Alfortville ZA Les Jardins d'Alfortville Alfortville

Alfortville Val-de-Marne