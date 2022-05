Le Dédicace de ” Hell ” (Chansons lyriques) par Rfjtv & Gtv ZA Les Jardins d’Alfortville Alfortville Catégories d’évènement: Alfortville

Val-de-Marne

Le Dédicace de ” Hell ” (Chansons lyriques) par Rfjtv & Gtv ZA Les Jardins d’Alfortville, 22 novembre 2019 14:00, Alfortville. Vendredi 22 novembre 2019, 14h00 Sur place Entrée libre – Vente 94radiojazz@gmail.com Le Dédicace de ” Hell ” Résumé Il s’agit d’un recueil de poésies par Rfjtv (fondatrice de Radio Funky Jazz et membre de Dark Lèg avec le pseudonyme de DJ Mixify : Rappeur & DJ) accompagnées par les photos de Gtv (photographe & paysagiste). Adaptations Le livre a été mis en musique par Lèg ” Soft Jazz” (Album) Mis en musique par Dark Lèg ” Megamix ” (EP)

Mis en musique par BBMC ” Audacity “ (Single) ZA Les Jardins d’Alfortville 71 Rue Etienne Dolet 94146 Alfortville 94140 Alfortville Val-de-Marne vendredi 22 novembre 2019 – 14h00 à 15h00

