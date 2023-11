Surexpositions – Patrick Dewaere Le !POC! (Pôle Culturel), 30 mars 2024, ALFORTVILLE.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Acteur magnifique, surdoué et incontrôlable, aussi fou que sage, Dewaere est un monstre sacré du cinéma français qui a marqué par son talent toute une génération. Sous la plume de Marion Aubert et avec quatre comédiens, la saga tragi-comique de son parcours d’artiste nous revient sous forme de clins d’œil à sa filmographie et à son histoire. Au détour des moments clés de sa vie, nous retrouvons les figures de cinéastes et de comédiens fidèles tels que Bertrand Blier, Depardieu ou Miou-Miou. Mais surtout, nous revoyons Patrick Dewaere dans quelques-uns de ses rôles emblématiques : Les Valseuses, Série Noire, La Meilleure façon de marcher… Tout au long du spectacle se dévoile un homme totalement investi dans son métier et en recherche du «vrai». Un homme à fleur de peau, anticonformiste, toujours dans l’excès, fantasque, violent mais vulnérable, qui a incarné à l’écran des losers magnifiques, des pauvres types, des héros ratés. Surexpositions est une épopée théâtrale, un voyage dans le temps, nous offrant un rendez-vous immanquable avec celui qui incarnait la fureur de vivre à la française et qui un instant reprend sa place dans nos cœurs et nos imaginaires.TOUT PUBLIC à partir de 16 ansDUREE 1h50PMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Surexpositions – Patrick Dewaere Patrick Dewaere, Marion Aubert

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

