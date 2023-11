Les Immortels de l’ONDIF et Sephora Pondi Le !POC! (Pôle Culturel), 23 mars 2024, ALFORTVILLE.

Les Immortels de l’ONDIF et Sephora Pondi Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-03-23 à 20:30 (2024-03-23 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Interprète «hors norme» (Le Figaro) douée d’une «virtuosité ailée» (Classica), la pianiste Shani Diluka dresse un pont entre Orient et Occident. Elle interprète le plus célèbre des concertos de Mozart dont l’Adagio, profond et sublime, a magnifié les plus grands films du cinéma dont L’Incompris de Luigi Comencini (1966).Nous avons parfois la chance d’avoir à notre disposition des lettres de créateurs qui retracent l’intimité de la gestation de certaines œuvres : celles de Chostakovitch à son ami Isaac Glikman, entre 1941 et 1975, en font partie. C’est une nouvelle pensionnaire de la ComédieFrançaise, Sephora Pondi, qui donnera lecture de quelques Lettres à un ami. On y découvre notamment comment la création de sa Cinquième Symphonie (1937) lui avait permis de retrouver la faveur d’un régime stalinien que le compositeur se trouvait obligé de flatter pour ne pas risquer d’être sanctionné ou censuré. Cette nouvelle œuvre fait en effet suite au terrible article La Cacophonie en guise de musique paru dans La Pravda en 1936. Les dirigeants soviétiques y lançaient l’offensive contre les musiciens trop indépendants qui dérogeaient au dictat de la doctrine du réalisme socialiste. Une ombre qui plane encore sur les artistes libres en Russie.Metteur en scène : Case ScaglioneShani Diluka, les musiciens de l’orchestre et Séphora Pondi1H30TOUT PUBLIC PMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Séphora Pondi Séphora Pondi

Votre billet est ici

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici