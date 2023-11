L’ Occupation – Pierre Pradinas et Anne Consigny Le !POC! (Pôle Culturel), 9 mars 2024, ALFORTVILLE.

L’ Occupation – Pierre Pradinas et Anne Consigny Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) présente : ce spectacle. À plus de 40 ans, une femme décide de se séparer de l’homme qui partageait sa vie depuis cinq ans. Bien qu’elle choisisse de le quitter, cet acte de libération tourne très vite à l’aliénation lorsque son ex-amant s’éprend d’une autre dont il lui cache l’identité. Tout connaître de sa rivale sans visage devient alors une obsession et elle entre dans une passion jalouse qui occupe ses jours et envahit ses nuits… C’est une folle enquête que nous suivons comme un thriller amoureux. Nous partageons ses craintes, son ironie mordante, son langage cru, ses faiblesses et ses audaces. Obsédée par la personnalité de l’autre, accumulant des détails imaginaires qui alimentent sa fièvre, cette femme nous livre peu à peu l’impressionniste portrait d’une autre, qui à certains égards lui ressemble comme un double effrayant. Au-delà de ce qui semble être une parfaite peinture de la jalousie, Anne Consigny nous entraîne avec le musicien Christophe «Disco» Minck dans la folle passion d’une femme amoureuse. Conférence à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes en amont du spectacle le vendredi 8 mars à 19hMetteur en scène : Pierre PradinasDistribution: Anne Consigny et Christophe «Disco» MinckLes utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) et les personnes à mobilité réduite (PMR) sont invités à contacter la billetterie : billetterie@lepoc.fr / 01 58 73 29 18Pour votre confort des places adaptées sont disponibles.Parking gratuit au 82 rue Marcel Bourdarias Anne Consigny, Pierre Pradinas

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

