LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) présente : ce spectacle. Ce soir, dans l’assistance, personne n’y comprend plus rien. Comment Frédéric, maire écologiste, agriculteur, jeune père de famille, engagé, rêveur, recyclage, circuit-court, pistes cyclables et festival de musique débranchée… bref, comment Frédéric a-t-il pu décider seul, et dans le secret, du déploiement de la dernière génération d’antennes-relais partout dans la commune ?Avec dynamisme, rythme et intelligence, la pièce invite à s’interroger. Notre voix compte-t-elle vraiment ? L’impuissance justifie-t-elle la résignation ? Comment faire vivre la démocratie ? Les spectateurs, transformés en villageois, sont embarqués dans ce débat vif. Un théâtre impliqué, au sein duquel les personnages, brillamment interprétés, mêlent humour et cynisme, sensibilité et mauvaise foi, interrogations et convictions. Coupures, pièce éminemment politique, ressemble à s’y méprendre à notre monde et réussit la prouesse de nous faire rire et réfléchir à la fois. Un spectacle coup de cœur à découvrir au POC.Distribution: June Assal, Michel Derville, Paul-Eloi Forget, Valérie Moinet, Samuel Valensi et Lison Favard en alternance avec Emelyne ChirolLes utilisateurs de fauteuil roulant (UFR) et les personnes à mobilité réduite (PMR) sont invités à contacter la billetterie : billetterie@lepoc.fr / 01 58 73 29 18Pour votre confort des places adaptées sont disponibles.Parking gratuit au 82 rue Marcel Bourdarias Coupures

