Reprise Romane Bohringer Le !POC! (Pôle Culturel), 13 janvier 2024, ALFORTVILLE.

Reprise Romane Bohringer Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-01-13 à 20:30 (2024-01-13 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Elle espère, désespère, espère de nouveau que son enfant née quelques heures auparavant parviendra à respirer seule. Derrière la vitre qui les sépare, la mère parle à sa fille, pour tenter comme elle peut de l’attirer vers le monde des vivants. Une nuit durant, dans ce couloir, elle attend et vacille entre la rage et la supplique. Tour à tour, elle doute de ses forces ou se transforme en lionne. Elle dit le beau, le laid. Elle se bat. Elle se bat avec son amour, avec sa voix. Un amour qu’elle projette, parfois mêlé de rage. Jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au bout de ses forces et l’attente insupportable, l’angoisse deviennent un chant lumineux, philosophique, poétique, un chant d’espoir qui appelle cette enfant à vivre. Une pépite chaleureuse et pleine de tendresse qui donne à chaque spectateur une dose d’espoir ainsi que le sourire et qui nous rappelle que malgré tout, la vie est belle. Que rêver de mieux ?

Votre billet est ici

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici