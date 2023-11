Feste Familie Flöz Le !POC! (Pôle Culturel), 11 janvier 2024, ALFORTVILLE.

Feste Familie Flöz Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 20:30 (2024-01-11 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE POC – COMMUNE D’ALFORTVILLE (L-D-21-5628 L-D-21-5675) PRESENTE : ce concert. Feste est un spectacle de Familie Flöz, l’inclassable collectif berlinois qui sillonne le monde avec des pièces d’une poésie incomparable. C’est un conte de fées, sans paroles, pour adultes. Une histoire tragi-comique sur la quête du bonheur individuel.Dans un majestueux manoir près de la plage, un mariage va avoir lieu. Derrière la bâtisse, la cour obscure s’agite. Dans un mélange poétique de tragédie amère et de comédie noire, les personnages s’efforcent d’assurer le bon fonctionnement de la magnifique maison. Condamnés à rester faibles, ils luttent pour leur dignité, pour gagner le respect des puissants et des riches. Quand soudain, la mer disparaît, laissant place à un désert. Le temps est comme suspendu. Seule la musique joue plus fort, car la célébration de l’amour doit continuer.On se laisse porter par l’incroyable jeu des comédiens qui se livrent à l’art du mime avec une précision, une poésie et une humanité impressionnantes.Metteur en scène : Michael VogelAndres Angulo, Johannes Stubenvoll, Thomas van Ouwerkerk1H20TOUT PUBLICPMR : contacter au préalable 01.58.73.29.18 Familie Flöz Familie Flöz

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

