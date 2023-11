Une Operette A Ravensbruck Claudine Van Beneden Le !POC! (Pôle Culturel), 30 novembre 2023, ALFORTVILLE.

Une Operette A Ravensbruck Claudine Van Beneden Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

En octobre 1943, Germaine Tillion est arrêtée et déportée au camp de Ravensbrück pour faits de résistance. Làbas, avec quelques camarades de détention, elle prend le risque de refuser le travail du camp. Elles deviennent alors des «Verfügbar», des «disponibles», celles qui sont «utilisables» pour les pires corvées. Pour survivre, garder sa dignité et alors qu’il est interdit d’écrire, Germaine, cachée de ses geôliers nazis, rédige Une Opérette à Ravensbrück (le Verfügbar aux enfers). Une opérette-revue, pleine d’humour et de dérision, qui met en scène, à la façon music-hall, ces déportées, qu’un étrange naturaliste décrit et harangue tour à tour. Convoquant le souvenir de chansons populaires, ces femmes luttent contre leur condition inhumaine avec la plus redoutable des armes : la joie de vivre. Une Opérette à Ravensbrück donne à voir et entendre l’humanité et la fraternité entretenues, malgré l’horreur. Un spectacle résolument pétillant et profond, où le rire est résistance. Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation Une Operette A Ravensbruck Claudine Van Beneden

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

