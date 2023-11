Eclipse Le !POC! (Pôle Culturel), 16 novembre 2023, ALFORTVILLE.

Direction le bureau de la société La Page blanche ! C’est ici que Monsieur N. travaille avec pour seule compagnie une pile de feuilles blanches. Devant l’absurdité de son quotidien, le plaisir d’inventer lui devient irrésistible. Une poubelle, un balai, un carton, une chaise… les objets sont des obstacles qu’il apprivoise avant d’en faire des alliés facétieux. Tout est détourné pour être sublimé. Et avec une simple page blanche, transformée, froissée, découpée, il s’invente un autre monde. Entre cirque, magie et danse, il repousse sans cesse les limites de cet espace où il s’est lui-même emprisonné. Il transforme le blanc en noir, le noir en blanc, la page blanche en une foule de mondes inconnus. Monsieur N. est doucement conduit vers la sortie de ce bureau. Sa quête nous raconte notre histoire, et le besoin que nous avons de prendre possession du monde et de nous inventer. Entre jonglage, magie et acrobaties, Basile Narcy nous propose une ode à la poésie réjouissante. Eclipse

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

