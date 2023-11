A Huis Clos – Kery James Le !POC! (Pôle Culturel), 9 novembre 2023, ALFORTVILLE.

A Huis Clos – Kery James Le !POC! (Pôle Culturel). Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Rappeur, auteur, comédien, scénariste, réalisateur et poète Kery James fait un retour attendu au POC. À huis clos, sa dernière pièce, pourrait être la suite d’À Vif (que nous avions reçu en 2017) et qui voyait s’affronter deux jeunes avocats issus de «deux France» différentes dans un concours d’éloquence.Soulaymaan, jeune banlieusard, est maintenant devenu avocat. Il a toujours cru que, quel que soit notre milieu social, l’échec n’était pas une fatalité. Aussi, quand son frère est abattu d’une balle dans le dos par un policier, Soulaymaan, dévasté, n’est pour autant pas ébranlé dans ses convictions. Mais lors du procès en assise, il assiste, impuissant, à ce qu’il vit comme une parodie de justice. Animé par la colère, il pénètre dans l’appartement du juge qui a innocenté l’assassin de son frère avec la ferme intention de se venger. La prise d’otage se transforme peu à peu, les mots jaillissent avant que le sang ne coule. Les deux hommes débattent d’abord, puis finissent par s’écouter et dialoguer, la tragédie reste à la porte. Une pièce puissante, traversée par la plume poétique et politique de Kery James et emportée par son interprétation.(PMR) sont invités à contacter la billetterie : billetterie@lepoc.fr / 01 58 73 29 18

Votre billet est ici

Le !POC! (Pôle Culturel) ALFORTVILLE Parvis des Arts Val-de-Marne

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici