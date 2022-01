Alfa Mist Rocher de Palmer, 2 novembre 2022, Cenon.

Alfa Mist

Rocher de Palmer, le mercredi 2 novembre à 20:30

Après deux albums et un EP en piano solo, le prodigieux Alfa Mist a décoiffé la critique avec son troisième album sorti au printemps 2021, révélateur d’harmonies complexes et délicates et d’un sens du groove imparable. Made in London où le jazz s’enrichit avec bonheur de la rage du post-punk et de l’insolence du hip-hop, Alfa Mist nous engloutit dans ses nappes de Rhodes lyrique et nous fait hocher la tête avec joie et mélancolie.

Tarif guichet : 22€ / Plein tarif : 20€ / Tarif abonné : 17€

Plus soucieux de feeling que de perfectionnisme, le producteur et multi-instrumentiste britannique Alfa Mist nourrit son jazz de hip-hop dans une fusion virtuose.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T20:30:00 2022-11-02T22:30:00