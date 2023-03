Alfa Mist + Première partie LA CIGALE, 4 octobre 2023, PARIS.

Alfa Mist + Première partie LA CIGALE. Un spectacle à la date du 2023-10-04 à 20:00 (2023-10-04 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Talent Boutique présente Après un Trabendo complet en novembre 2022, le producteur, pianiste, et MC anglais Alfa Mist sera de retour sur scène, et en groupe, l’automne prochain ! Son cinquième album intitulé « Variables » paraitra le 21 avril sur le label ANTI-. Deux singles sont déjà disponibles : le sombre et introspectif « 4 Feb (Stay Awake ) », ainsi que « BC », sept minutes d’improvisation free jazz. Comme à son habitude, Alfa Mist fait le pont entre hip-hop et Jazz, avec élégance et subtilité.

Votre billet est ici

LA CIGALE PARIS 120, bld Rochechouart Paris

Talent Boutique présente

Après un Trabendo complet en novembre 2022, le producteur, pianiste, et MC anglais Alfa Mist sera de retour sur scène, et en groupe, l’automne prochain ! Son cinquième album intitulé « Variables » paraitra le 21 avril sur le label ANTI-. Deux singles sont déjà disponibles : le sombre et introspectif « 4 Feb (Stay Awake ) », ainsi que « BC », sept minutes d’improvisation free jazz. Comme à son habitude, Alfa Mist fait le pont entre hip-hop et Jazz, avec élégance et subtilité.

.30.8 EUR30.8.

Votre billet est ici