LE STOCK, le vendredi 18 février à 20:30

▬▬▬ ALEXX & MOOONSHINERS ▬▬▬ —————————- ( punk / rock ) Pour suivre toute leur actu : [[http://www.mooonshiners.com/](http://www.mooonshiners.com/)](http://www.mooonshiners.com/) ?[[https://www.facebook.com/profile.php?id=100063879873240](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063879873240)](https://www.facebook.com/profile.php?id=100063879873240)… ▬▬▬ LILIX & DIDI ▬▬▬ ——————– ( punk / rock ) Pour suivre toute leur actu : [[https://didix.bandcamp.com/album/young-girls-punk-rock](https://didix.bandcamp.com/album/young-girls-punk-rock)](https://didix.bandcamp.com/album/young-girls-punk-rock) ?[https://www.facebook.com/lilixdidi/about/?ref=page_internal](https://www.facebook.com/lilixdidi/about/?ref=page_internal) ### ▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬ – Entrée gratuite – Ouverture à 16h – Happy Hour de 16h à 19h – Début du concerts vers 20h30 ( /!\ Balances l’après-midi) Sélection de bières artisanales & locales en pression ou bouteilles – Vins – Nombreux softs Planchettes de saucisson, de terrine et tartinables (poisson, légume ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ See you !

entrée libre et gratuite

Concert ROCK/PUNK assuré par 2 groupes qui mettront le feu à la scène du STOCK à Mennecy ! LE STOCK 7 rue Charles Péguy Mennecy Mennecy Le Village Levitt Essonne

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T23:59:00

