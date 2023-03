Alexis Tramoni est Infréquentable LE PONANT PACE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Alexis Tramoni est Infréquentable LE PONANT, 27 janvier 2024, PACE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30. Tarif : 24.0 à 24.0 euros. En accord avec Steeve Jackson Stardust Productions(PLATESV-D-2021 -005794 & 005795) presente ce spectacle Avis aux amateurs de sensations fortes. Foncez voir Alexis Tramoni sur scène. Ses vannes ne passeront pas toutes à la télé. Alexis Tramoni est le seul à faire ce qu'il fait, et il le fait bien. Révélé par une première vidéo (censurée) qui a cumulé 8 millions de vues, il enchaîne dans ce spectacle des vannes toujours plus piquantes. Âmes sensibles s'abstenir. Armé d'une répartie sans faille, il n'est pas rare de le voir embarquer son public dans de folles improvisations qui agrémentent le show. Et, afin que toutes les représentations soient uniques, l'humoriste revêt sa casquette de chroniqueur pour clore le spectacle en enregistrant une Chronique Ta Mère inédite, qui a fait sa réputation tant à la radio que sur ses réseaux. Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 07 49 35 02 15 LE PONANT PACE 2 BD DUMAINE DE LA JOSSERIE Ille-et-Vilaine

Révélé par une première vidéo (censurée) qui a cumulé 8 millions de vues, il enchaîne dans ce spectacle des vannes toujours plus piquantes. Âmes sensibles s’abstenir.

Réservations pour les personnes à mobilité réduite: 07 49 35 02 15.

