Alexis Thomas-Szlachta et les élèves du Conservatoire Camille Saint-Saëns Mairie du 8e arrondissement, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Voyage en musique et en claquettes. Performance et Musique.

Alexis Thomas-Szlachta & les élèves du Conservatoire Camille Saint-Saëns vous proposent un voyage en musique et en claquettes. Jazz, musiques classique, traditionnelles, comédie musicale, etc. : Une belle occasion de redécouvrir les styles de danseurs célèbres, de l’histoire des claquettes. Un mariage entre danse et musique… On with the show !

Organisé par la mairie du 8e arrondissement.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Paris

Contact : https://www.mairie08.paris.fr

Mireille Ampilha