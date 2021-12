Marseille La caverne Jazz Bouches-du-Rhône, Marseille Alexis Tcholakian trio La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Alexis Tcholakian trio La caverne Jazz, 17 décembre 2021, Marseille. Alexis Tcholakian trio

La caverne Jazz, le vendredi 17 décembre à 19:30

Très chers membres la Caverne est fière d’annoncer que c’est Alexis Tcholakian, l’un des plus talentueux pianistes de sa génération qui relèvera le flambeau pour clôturer cette saison malmenée par la crise sanitaire et d’autres impondérables du spectacle vivant. Un grand merci à Alexis qui sera accompagné de Lilian Bencini (contrebasse) et de Philippe Jardin (batterie). N’oubliez pas de réserver au 07 54 23 05 43 ! PS: Une surprise à tous ceux qui porteront un pull de Noël lors de cette soirée. ♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:30:00 2021-12-17T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille lieuville La caverne Jazz Marseille