Alexis Tcholakian & Lilian Bencini – « Dialogos »

Bouches-du-Rhone EUR 15 15 Le pianiste Alexis Tcholakian et le contrebassiste Lilian Bencini nous invitent à partager ce « Dialogos », un échange musical contrapunctique à deux voix, confrontant leurs lointains intérieurs à la réalité du moment dans une conversation teintée de Physique cette fois Cantique.



Alexis Tcholakian, piano

Lilian Bencini, contrebasse

