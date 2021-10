Marseille Mundart Bouches-du-Rhône, Marseille Alexis Tcholakian : Jazz et Jam Session Mundart Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Alexis Tcholakian : Jazz et Jam Session Mundart, 5 novembre 2021, Marseille. Alexis Tcholakian : Jazz et Jam Session

Mundart, le vendredi 5 novembre à 19:00

Le pianiste Alexis Tcholakian jouera un premier set seul puis la jam session sera ouverte. Une soirée sous le signe du partage et du swing. Tous les instruments acoustiques sont les bienvenus !

Entrée libre

♫JAZZ♫ Mundart 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-05T19:00:00 2021-11-05T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Mundart Adresse 70-72 rue de la Joliette, 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Mundart Marseille